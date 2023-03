Dopo Sergio Mattarella è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la leader che gode di maggiore fiducia col 44 per cento dei consensi tra gli intervistati. Dietro di lei ci sono Giuseppe Conte (41%), Elly Schlein (31%) e Matteo Salvini (26%). A rilevarlo è l’ultimo sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24. In generale, gli elettori interpellati sono “divisi nel giudizio sull’operato del governo”: per il 44% il giudizio è positivo, mentre per il 45% l’opinione è negativa. A emergere è anche che il 50 per cento di chi si dichiara elettore di Azione-Italia viva, promuove l’operato dell’esecutivo guidato dalla leader Fdi.

Per quanto riguarda le intenzioni di voti, anche Quorum/Youtrend indica una crescita del Partito democratico che supera così il M5s: i dem, dopo l’elezione della nuova segretaria Elly Schlein, passano al 17,9 per cento dei consensi tra gli intervistati. Mentre il M5s è al 15,6%. In testa ancora Fratelli d’Italia con il 28,7%. Le altre forze politiche sono sotto il 10: Lega all’8,7%, Azione-Iv al 7,2%, Fi al 5,7. Infine il 37 per cento delle persone intervistate sostiene che il rinnovo della segreteria dem farà crescere il partito nei consensi.