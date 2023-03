Scontro acceso a L’aria che tira (La7) tra il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e il giornalista del Corriere della Sera Goffredo Buccini sulle presunte tensioni tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a seguito delle discusse dichiarazioni di quest’ultimo sulla tragedia di Cutro.

Donzelli smentisce tutto: “A sinistra creano, smontano, s’inventano polemiche che non esistono. Il ministro Piantedosi è il nostro ministro dell’Interno e ha il consenso di tutta la maggioranza. Stiamo andando avanti e noi pensiamo a governare. Il tema Piantedosi si è aperto solo nella sinistra”.

La conduttrice Myrta Merlino cita il commento pronunciato oggi su Sky Tg24 da Alfredo Urso, ministro per le Imprese e il Made in Italy, che su Piantedosi ha ammesso: “Forse qualche parola è apparsa meno adeguata, però contano i fatti del governo e su questo serve coesione”.

Donzell ride e nega ancora: “Quanto vi piace inventarvi le situazioni. Non credo che Urso abbia preso le distanze da Piantedosi, non l’ho sentito”.

E Buccini, presente in studio, non ci sta: “Non riesce proprio a concepire che un giornalista faccia delle domande, è fantastico. Ma fate il vostro mestiere se siete capaci, Donzelli. I giornalisti fanno delle domande e criticano, voi fate i politici se siete capaci di farlo. Ma sembra di no. Coraggio, Donzelli, faccia il suo mestiere, visto che mi sembra che abbia già delle discrete difficoltà a farlo“.

“Lei faccia il suo”, replica Donzelli.

“No, faccia lei il suo – ribadisce Buccini – E mi sembra che lei si debba concentrare parecchio. Si concentri sul suo, va’, non si distragga’”.

Donzelli si lamenta di essere interrotto, poi sbotta: “Mi scusi, io la rispetto e la invito ad avere maggior rispetto. Questo atteggiamento da bulletto lo usi quando va a incontrare qualcuno dei centri sociali“.

“Il bulletto lo fa lei”, rilancia il giornalista.