Il cobalto è un minerale essenziale dal punto di vista delle attività industriali, in particolare per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici. Per questa ragione, è diventata una risorsa altamente strategica: dalla Repubblica Democratica del Congo alla Scandinavia, inchiesta sui lati oscuri della sua estrazione.

Alluvioni, siccità, smottamenti… Manifestandosi attraverso fenomeni geoatmosferici estremi, la crisi climatica sta ormai prendendo piede anche in Europa. Per sopravvivere e permetterci di continuare a guidare emettendo meno CO2, l’industria automobilistica e la Commissione Europea hanno pianificato una transizione rapida e su larga scala ai veicoli elettrici. Grandi marchi come (ovviamente) Tesla, ma anche Volkswagen, Volvo, Peugeot e Renault stanno investendo decine di miliardi per accompagnare questo processo, ma il raggiungimento dell’obiettivo richiede una produzione massiva di batterie. E a proposito di batterie, il tema dell’approvvigionamento di cobalto non può essere aggirato.

