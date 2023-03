“Abbiamo buttato pesce marcio e sabbia per simboleggiare quello che è rimasto nei nostri fiumi, la crisi climatica non è solo una calamità: la Regione è responsabile di una gestione idrica sbagliata”. È una delle proteste organizzate a Torino dagli attivisti per il clima di Fridays for Future, che hanno lanciato pesce marcio davanti alla Regione Piemonte. “La politica non ci ascolta e affronta in modo sbagliato la siccità mettendo a rischio l’agricoltura e la nostra vita”