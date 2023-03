Studenti in piazza anche a Roma per lo sciopero globale del clima. “Abbiamo paura per il nostro futuro, basta guardare cosa sta succedendo nel mondo con i disastri ambientali e le temperature che salgono. Il Governo non ci ascolta e il mondo sta andando nella direzione sbagliata”, “Cosa dovrebbe fare la politica? Di più. Per questo è importante ripartire dalle scuole, così che possa nascere una classe dirigente più attenta a queste istanze”