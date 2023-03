Scontri sono avvenuti alla manifestazione di protesta per l’incidente ferroviario di Larissa in corso questa sera a piazza Syntagma ad Atene. I reparti antisommossa – chiamati Mat – della polizia greca hanno usato gas urticanti e granate stordenti, scrive Efsyn.gr. La folla si è dispersa. Manifestazioni di protesta e ricordo delle vittime si svolgono da ieri in diverse città della Grecia.

Video Twitter