Dibattito social tra Karim Benzema, stella del Real Madrid, e Lionel Messi, capitano dell’Argentina campione del mondo. La “Pulce” ha vinto il premio Fifa Best Player e il francese non sembra averla presa nel migliore dei modi. Il centravanti dei Blancos ha postato sulla sua pagina di Instagram una storia in cui vengono elencati tutti i successi del pallone d’oro in carica dall’agosto del 2022 fino alla termine delle nominations per il Fifa Best Player dell’anno. Tra questi, si notano la vittoria della Champions League, della Liga e del Mondiale per club. Benzema non si è fermato qui: anzi, ha pubblicato un video in cui si sente la parola “bugiardo“.

La risposta dell’ex Barcellona non si è fatta attendere. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha postato sulle sue storie del profilo Instagram due foto che lo ritraggono con la coppa del mondo, vinta dalla Seleccìon in finale proprio contro la Francia di Karim Benzema. In questo modo Messi ha voluto sottolineare che il percorso fatto dalla sua Nazionale nei Mondiali in Qatar e le sue prestazioni incantevoli rappresentano le ragioni che lo hanno consacrato come il miglior giocatore dell’anno. Mentre Karim è arrivato secondo, nonostante la grande stagione che sta disputando con la maglia del Real Madrid.

“E’ un piacere essere qui e aver vinto. Ringrazio i miei compagni e il tecnico dell’Argentina. Questo è un riconoscimento del gruppo. Per me è stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza”, ha detto messi Messi al momento della premiazione.