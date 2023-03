E’ morto all’età di 89 anni Just Fontaine, leggenda del calcio internazionale. Il centravanti è noto per i 13 gol segnati ai Mondiali in Svezia del 1958. Grazie alla sua prestazione di quell’anno, Fontaine è il calciatore che detiene il record di marcature in una singola edizione dei Mondiali. Inoltre, Fontaine è al quarto posto fra i migliori marcatori nella storia dei Mondiali e ha lo stesso numero di gol segnati da Lionel Messi.

Nato a Casablanca nel 1933, iniziò a giocare in Marocco nel 1950, nell’USM Casablanca, dove rimase fino al 1953. Quell’anno fu chiamato a giocare in Francia, a Nizza, con la quale ha siglato 44 gol in tre stagioni prima di essere acquistato nel 1956 dallo Stade de Reims. Con questa maglia ha segnato 144 reti, per un totale di 165 gol nella Ligue 1. Fontaine fu costretto a ritirarsi a soli 29 anni, a causa dei continui infortuni.

Oltre al titolo di capocannoniere dei mondiali, l’attaccante di origini marocchine vinse anche quello di capocannoniere della Coppa dei Campioni 1958–59, persa in finale contro il Real Madrid. Dopo la fine della sua carriera da giocatore, ha allenato la Nazionale francese, il Paris Saint-Germain, il Tolosa e il Marocco. Nel 2003 la Federazione calcistica della Francia lo premiò come Golden Player. L’anno dopo la Fifae Pelé lo hanno incluso nella lista dei 125 migliori giocatori viventi.

A ricordarlo è proprio il presidente francese Emmanuel Macron, che ne parla in un tweet: “Insieme a Kopa ha scritto la prima epopea del calcio francese. Fontaine resterà, per sempre, il nostro mito fondatore“.