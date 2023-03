I russi denunciano un “attentato terroristico” sul loro terreno compiuto da “sabotatori ucraini”, da Kiev rispondono sostenendo che le dichiarazioni di Mosca sono una “provocazione”. In mattinata, nella regione russa di Bryansk, un gruppo di persone che la Federazione ha indicato come uomini mossi dalle forze di sicurezza ucraine ha aperto il fuoco contro un’auto uccidendo un uomo e ferendo un bambino di 10 anni, per poi prendere in ostaggio 4 persone, due adulti e due bambini, nel villaggio di Sushany. I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno detto di essere all’opera per “distruggere i nazionalisti armati ucraini che hanno violato i confini dello Stato”

A dare la notizia, poi circolata ampiamente sui media russi, è stato il governatore locale, Alexander Bogomaz, citato dall’agenzia Ria Novosti. Sempre nella mattinata di giovedì, riferisce il governatore, una bomba sganciata da un drone ucraino ha colpito una casa sempre a Sushany, che è andata a fuoco. Mentre la località di Starodubsky è stata colpita da un bombardamento con mortai che ha danneggiato due case.

La notizia ha impattato anche sugli impegni del presidente Vladimir Putin che, appresa la notizia, ha deciso di non recarsi come previsto nel territorio di Stavropol, come annunciato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Che ha poi aggiunto: “Putin è al Cremlino e riceve rapporti regolari dalle forze dell’ordine” sulla situazione nella regione di Bryansk. Il presidente ha poi parlato affermando che “quello che è accaduto oggi nella regione di Bryansk è un attacco terroristico, gli aggressori hanno sparato su un’auto vedendo che a bordo c’erano bambini”.

Dall’altra parte del confine, a Kiev, le notizie vengono definite delle mere “provocazioni” e ipotizza la false flag. Il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, su Twitter ha scritto: “La storia del gruppo di sabotaggio ucraino nella Federazione Russa è una classica provocazione deliberata. La Federazione russa vuole spaventare la sua gente per giustificare l’attacco a un altro Paese e la crescente povertà dopo un anno di guerra. Il movimento partigiano nella Federazione russa sta diventando più forte e più aggressivo. Temete i vostri partigiani“.