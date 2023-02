Dopo le primarie, il Pd è in crescita di tre punti percentuali (dal 16,5 al 19,5 per cento). E il M5s in calo di due punti e mezzo (dal 18,5 al 16 per cento) e di conseguenza dietro i dem. A rilevarlo è il sondaggio di Noto per “Porta a Porta” che andrà in onda il 28 febbraio. La fotografia dei consensi tra le persone intervistate mostra i primi effetti dell’elezione della nuova segretaria dem Elly Schlein e conferma la sofferenza in casa del Movimento 5 stelle: l’arrivo di una leader che rischia di sovrapporre i propri temi di battaglia con quelli di Giuseppe Conte è destinato ad avere conseguenze propri sui consensi del M5s.

Per il campione di Noto, non ci sono, come previsto, effetti sul partito di governo: Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica con il 28,5% dei consensi, restando stabile nelle intenzioni di voto. Seguono quindi i dem e poi i 5 stelle. Nessuna variazione anche per la Lega che rimane stabile al 10%. Chi segna una leggera crescita è l’area che si posiziona al centro e che ambisce a recuperare i consensi di chi non si riconosce in un Pd posizionato più a sinistra: Azione-Italia Viva passa all’8% guadagnando mezzo punto, proprio come Forza Italia (dal 6,5 al 7,5%). Stabile all’1,5% Noi Moderati, mentre perdono sia Verdi-Sinistra (-1,5) che Più Europa (-0,5).

Nel sondaggio Noto per “Porta a Porta” sono stati anche analizzati i flussi delle primarie Pd. Dal sondaggio emerge che soltanto la metà di chi è andato a votare la scorsa domenica aveva votato Pd alle recenti elezioni politiche, mentre il 22% dei votanti alle primarie a settembre aveva scelto il M5s. In occasione delle primarie, il 13% degli elettori del M5s ha espresso un voto a favore della Schlein, mentre solo il 2% ha votato Bonaccini. Inoltre, si evince dal campione di Noto che anche il 22% di chi si era astenuto alle ultime elezioni politiche ha votato per la Schlein in queste primarie.