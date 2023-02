Vladimir Soloviov è un conduttore televisivo, magnate e amico di Vladimir Putin. Nel corso di una trasmissione, in diretta, si è rivolto agli alleati dell’Ucraina, definiti “bastardi”. “Lasciamo che tremino, se parliamo seriamente e capiamo qual è la posta in gioco” ha detto in un video che ha pubblicato sui social. “Se è necessario – ha continuato – attraverseremo di nuovo le Alpi. Pensate al monumento a Suvorov. Vediamo se a Milano ricordano ancora come si baciano le mani ai nostri soldati. I russi partono piano, ma poi vanno veloce”. Il riferimento di Soloviov è al generale Aleksandr Vasil’evič Suvorov, che nel 1799, con le sue truppe, sconfisse i francesi in Lombardia e Piemonte.

Video Twitter/Anton Gerashchenko