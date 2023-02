Botta e risposta a La7 tra Italo Bocchino e Lilli Gruber. Ospite di Otto e Mezzo, l’ex politico ha commentato la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, definendola una “buona notizia” per la destra.

“La prima buona notizia è che è stata eletta una donna sulla scia anche, da parte del voto popolare, della decisione della destra di darsi una leader donna. La seconda buona notizia è che è giovane. La terza buona notizia è che farà bene al centrodestra dal punto di vista elettorale perché la Schlein pone in una situazione molto complicata il partito democratico – spiega – I primi tre obiettivi che si è data sono stati occuparsi di poveri, di scuola pubblica e lavoratori. E su questo dobbiamo vederla all’opera: i poveri credo non li abbia conosciuti in vita sua, è stata fortunata rispetto a chi come la Meloni li ha conosciuti. La scuola pubblica non l’ha fatta perché ha fatto delle scuole private in Svizzera molto costose. I lavoratori non sono quanto li conosca perché non ha mai lavorato a differenza di Meloni che ha lavorato nella vita”.

A quest’osservazione risponde subito la conduttrice: “Ma in che senso non ha mai lavorato? Come Giorgia Meloni, no? Anche lei è deputata da tantissimi anni”. “No lei ha fatto la giornalista, da ragazza per mantenersi ha fatto la babysitter, la barista…”, osserva ancora Bocchino. “Si ma un ex politico come te non può dire che fare politica è non lavorare no?”, prosegue Lilli Gruber. Ma subito arriva la risposta dell’ex parlamentare: “Attenzione lei è diventata parlamentare adesso, non ha una professione”. Ma Monica Guerzoni, anche lei ospite di La7 fa notare: “È stata europarlamentare comunque…”. Parole che Bocchino sembra non ascoltare, proseguendo con il suo discorso.