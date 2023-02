“Non dobbiamo tradire questa fiducia. È la responsabilità più grande. Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria“. Lo ha detto la neo eletta segretaria del Pd Elly Schlein, nel discorso pronunciato nella notte della vittoria alle primarie, parlando dell’esigenza di ricostruire il rapporto di fiducia con l’elettorato di sinistra