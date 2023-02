di Giorgio Boratto

Sono felice della vittoria di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico. Avevo conosciuto Elly durante la campagna elettorale per la scelta del sindaco nella giornata in cui era stata presentata la coalizione per Ariel Dello Strologo e devo dire che il suo intervento mi aveva emozionato.

Ritorna ad esistere con Elly Schlein una Sinistra che era stata dimenticata e riparla di lavoro, di precariato, di ius soli, di diritti e eguaglianza, di contrasto al neoliberismo in tutti i campi, specie in ambito sanitario ed energetico e soprattutto dell’emergenza ambientale, vero snodo per una politica di cambiamento. Non avremo una svolta ambientale se non c’è una guida dell’intervento pubblico, cosa che la Destra con il ‘lasciar fare’ al capitalismo aggrava.

Lottare per salvaguardare il clima è una battaglia anche all’attuale sistema economico-politico. Non si può delegare all’economia la risoluzione del problema ambientale. Il neoliberismo pensa solo al profitto.

Una Sinistra di governo deve fare una opposizione forte all’attuale Destra – che ha nel suo Dna di essere sempre reazionaria con la copertura del fascismo – che dovrebbe essere un valore universale e condiviso da tutti. Forza Elly Schlein.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!