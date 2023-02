“I parametri vitali tengono, ma siamo in presenza di una grave denutrizione“. È quanto comunicato dal medico personale di Alfredo Cospito dopo la visita all’esponente anarchico effettuata oggi all’ospedale San Paolo di Milano. “In questo momento assume solo acqua, zucchero e sale e da ieri ha sospeso integratori” ha detto il consulente sanitario al difensore di Cospito, prima di aggiungere che “la situazione ancora tiene ma potrebbe aggravarsi di giorno in giorno alla luce della sospensione degli integratori”. A seguito della visita, il consulente dell’avvocato Flavio Rossi Albertini ha valutato la situazione clinica di Cospito come “sovrapponibile a quella della scorsa settimana”. Il 55enne si alza dal letto, cammina autonomamente e riesce ad intrattenere un colloquio. Lo stesso Cospito ha comunicato al medico che da ieri ha sospeso gli integratori, una sospensione confermata anche dal personale medico di guardia.

I parametri vitali sostanzialmente tengono, secondo il medico, anche se “persiste” un quadro di grave denutrizione con “atrofia muscolare diffusa“, mentre gli esami ematici mostrano valori di potassio ancora nei limiti, anche se “un po’ più bassi rispetto al valore precedente”. I valori di sodio, invece, sono “al di sotto della norma”. Sta assumendo “solo acqua e zucchero e acqua e sale”. Complessivamente il medico la valuta come una “condizione ancora mantenuta” ma, dato che lo stop agli integratori è solo di ieri sera, nelle condizioni in cui si trova Cospito la situazione “potrebbe aggravarsi di giorno in giorno, perché partiamo da un fisico pesantemente defedato con riserva funzionale molto ridotta”. Un quadro di stabilità, almeno al momento, confermato anche da fonti giudiziarie tanto che, come viene chiarito, ci vorrà qualche giorno per capire quali effetti l’inasprimento dello sciopero della fame potrà avere. Resta costante l’aggiornamento delle relazioni mediche trasmesse al Tribunale di Sorveglianza di Milano.