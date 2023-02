“Un anno fa la Federazione Russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina, la Russia aveva già in passato compiuto aggressioni nei confronti dei propri vicini e non aveva mai spento le rivendicazioni su quelli che chiama i suoi confini storici ma nessuno poteva immaginare un atto così grave”. Così la premier Giorgia Meloni in un video-messaggio in occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. “C’eravamo illusi, l’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le proprie mire espansioniste agli altri stati confinanti, non solamente europei. Quel piano è fallito – aggiunge la leader di Fratelli d’Italia – Mosca ha dovuto fare i conti con un popolo eroico disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte di missili e dei carri armati, l’amore per la propria patria”.

Sottolineando di aver “visto” con i propri occhi il prezzo che sta pagando il popolo ucraino, Meloni ribadisce: “L’Ucraina non è e non sarà sola perché sta difendendo anche i valori di democrazia su cui nasce l’identità europea”. Non “possiamo consentire”, aggiunge, che “ogni stato del mondo rischi di essere invaso dal proprio vicino”. Per questo “è nostro dovere lavorare per arrivare auna pace giusta”. E conclude: “Il mondo libero è debitore nei confronti degli uomini e delle donne ucraine. L’Italia è dalla loro parte“.