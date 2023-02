Nuova escalation di tensione nelle ultime ore nella Striscia di Gaza. Diversi razzi sono stati lanciati prima dell’alba verso Israele, secondo quanto riferisce l’esercito israeliano e testimoni da parte palestinese. In tutto, secondo Israele, sono stati lanciati sei razzi, cinque dei quali sono stati intercettati dal suo sistema di difesa aerea mentre uno è caduto in una zona disabitata.

Testimoni dalla parte palestinese hanno invece affermato detto di aver visto almeno otto razzi lanciati. L’aviazione israeliana ha quindi bombardato quello che definisce un sito per la fabbricazione di armi, situato vicino a una moschea, una struttura medica e una scuola.

Il lancio dei missili segue il blitz israeliano a Nablus, in Cisgiordania, in cui ieri sono morti 11 palestinesi. Stamattina, una donna palestinese di 26 anni ha tentato di accoltellare una guardia all’ingresso dell’insediamento israeliano di Maalè Adumim, a sud est di Gerusalemme. Secondo la polizia, la donna si è avvicinata alle guardie a un posto di blocco all’ingresso dell’insediamento brandendo un coltello “nel tentativo di accoltellarle”, “le guardie di sicurezza le hanno sparato contro e l’hanno neutralizzata”. Le condizioni della donna non sono al momento chiare.