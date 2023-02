“Sull’invio delle armi, servono attenzione e prudenza a non inviare delle armi che trascinino l’Alleanza atlantica in un conflitto diretto con la Russia. Cosa vuol dire? Vuol dire far scoppiare la guerra nucleare”. Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, intercettato dai cronisti a Roma vicino agli uffici del Carroccio a Palazzo Madama. Quindi, servono “prudenza, attenzione e la cautela che viene predicata dalla stessa Alleanza Nato”, ha aggiunto. “Missili a lungo raggio, i caccia F16 e quant’altro. Con questo tipo di armi il rischio di un incidente dal quale poi non si possa tornare più indietro c’è. Bisogna cercare di evitarlo”, ha concluso.