Strisce bianche di neve, circondate da ampie distese di erba e rocce. È surreale lo scenario che regalano le Alpi piemontesi, dopo settimane di temperature sopra la media e in particolare dopo gli ultimi giorni segnati da un caldo anomalo per febbraio. La colonnina di mercurio, ad Alagna Valsesia, supera facilmente i dieci gradi nel corso della giornata persino a 2.000 metri. Tra i turisti, c’è chi è qui in maglietta. Altri prendono il sole. Tutti si dicono fortemente sorpresi dalle temperature fuori norma.