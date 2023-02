“Le parole di La Russa? Solo in Italia il tema dei diritti è territorio di scontro politico, la destra non ha risolto i suoi problemi con la cultura post-fascista e vede i diritti come fumo negli occhi anziché come questione di civiltà patrimonio in una democrazia moderna”. Lo ha detto il deputato del Partito Democratico e padre del dl contro l’omotransfobia mai approvato dal Parlamento, Alessandro Zan, commentando con i cronisti le dichiarazioni del presidente del Senato a Rai2. “Questa destra dimostra ancora di essere arretrata, La Russa dovrebbe spogliarsi delle sue veste di partito ma non è così”.