Intorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì, il treno con a bordo Giorgia Meloni e la delegazione italiana ha varcato il confine che divide la Polonia dall’Ucraina. Un viaggio lungo 15 ore che culminerà con la prima volta della presidente del Consiglio nella capitale del Paese martoriato dalla guerra di Vladimir Putin, la prima volta ospite di Volodymyr Zelensky. La trasferta di Meloni arriva però in un momento delicatissimo per le sorti del conflitto. In gioco, in queste settimane, c’è una posta altissima: si attende la prima mossa di Mosca in quella che si ritiene possa diventare la nuova offensiva di primavera della Federazione, si assiste allo scontro a distanza tra Usa e Cina, con Pechino che potrebbe finalmente tentare di svolgere il ruolo di mediatore tra le parti, mentre il presidente ucraino continua a chiedere nuove e sempre più potenti armi al blocco Nato-Ue.

Il viaggio di Meloni non incrocia mai quello del presidente americano Joe Biden, anche lui arrivato a Kiev con un giorno di anticipo rispetto alla leader italiana, in quella che è stata una trasferta storica da parte del capo della Casa Bianca. Una visita che ha causato un ritardo anche nei piani di marcia di Meloni. I due capi dell’esecutivo, nonostante abbiano fatto tappa in Polonia e, appunto, Ucraina, non si sono però mai incontrati. Mentre il capo dell’amministrazione americana tornava nel Paese membro dell’Ue dal suo incontro con Zelensky, infatti, la presidente del Consiglio era impegnata in un bilaterale col premier polacco Mateusz Morawiecki e con il presidente Andrzej Duda. Un incontro mancato che non è passato inosservato, tanto che nella mattinata di martedì la Casa Bianca ha ritenuto necessario precisare che Meloni è presto attesa a Washington per incontrare Biden: il presidente, dicono, “non vede l’ora di dare il benvenuto” a Giorgia Meloni a Washington “quando i loro programmi saranno allineati”. E hanno poi confermato che nella loro telefonata i due leader “hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza di sicurezza, economica e umanitaria”. Nella tarda mattinata di martedì, comunque, Meloni ha messo piede su suolo ucraino. E dopo gli incontri istituzionali a Kiev si sposterà a Bucha e Irpin, dove si sono consumati due dei massacri di civili innocenti simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina.

Da Roma, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a La Stampa afferma che la staffetta a Kiev tra Biden e Meloni “ha un grande significato” che “mostra l’unità dell’Occidente e della Nato nella difesa dell’indipendenza dell’Ucraina”. E aggiunge poi che sulla fornitura di armi si andrà avanti: “Abbiamo già approvato il sesto pacchetto e l’invio del materiale è in via di perfezionamento. Tra qualche settimana, in collaborazione con i francesi, manderemo in Ucraina anche il sistema missilistico Samp-T per la difesa aerea”. Ma sui caccia precisa: “Ancora non ne abbiamo parlato, ma nel caso dovremo coordinarci con gli alleati, capire che tipo di aerei manderanno loro, perché non ha senso consegnare agli ucraini modelli diversi, poi c’è il problema di addestrare i piloti. Insomma, mi pare praticamente impossibile che vengano inviati caccia italiani”.

Il viaggio di Meloni, come detto, avviene però in un clima di tensione che potrebbe però portare a una svolta del conflitto. Mentre la capa di Palazzo Chigi è a Kiev, da Mosca a parlare ai parlamentari dell’Assemblea federale, la Duma, è Vladimir Putin che ha tenuto il discorso presidenziale sullo stato della Federazione tornando ad accusare l’Occidente e alzando ulteriormente la tensione tra le parti in conflitto. Novità sono attese anche dalla Cina, con Xi Jinping pronto a presentare il suo piano di pace in 12 punti da sottoporre alle due fazioni. Non a caso, proprio martedì il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, è a Mosca per mostrare il piano all’esecutivo russo. Un’idea che potrebbe definitivamente consegnargli lo scettro di mediatore nel conflitto ucraino, eventualità osteggiata dal suo grande rivale internazionale, gli Stati Uniti, che non a caso nelle ultime settimane ha alzato il livello della tensione con Pechino, nel campo dello spionaggio, a Taiwan e nell’area dell’Indo-Pacifico.