Il genitore, 64 anni, era arrivato in ospedale in ambulanza: per lui non c'è stato niente da fare, ma il figlio se l'è presa con i sanitari. Uno dei due infermieri colpiti ha riportato un "trauma contusivo maxillo-facciale" giudicato guaribile in 21 giorni. È andata meglio alla sua collega: quattro giorni di prognosi. L'aggressore sarà denunciato dai carabinieri, che erano già sul posto e lo hanno bloccato, senza però poter impedire la fulminea aggressione