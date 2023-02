È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco il vescovo ausiliare di Los Angeles David O’Connell. L’alto prelato, 69 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione adiacente alla chiesa. Non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. La polizia ha fermato un uomo ma gli investigatori non hanno per ora rivelato né il nome del sospetto né il movente. Sacerdote da 45 anni, O’Connell, originario dell’Irlanda, era stato nominato nel 2015 vescovo ausiliare da Papa Francesco. Era noto per il suo impegno a favore dei poveri, degli emarginati e delle vittime della violenza delle gang. O’Connell è stato fondatore e presidente dell‘Interdiocesan SoCal Immigration Task Force, aiutando decine di bambini che sono entrati negli Stati Uniti senza genitori o accompagnatori adulti.