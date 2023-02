Erano stipati dentro un camion in aperta campagna, vicino al villaggio di Lokorsko, a sedici chilometri da Sofia. Sono 18 i migranti trovati senza vita all’interno del tir e, secondo quanto emerge, sono morti per soffocamento. In tutto a bordo c’erano circa 30 persone, stipate sotto un carico di legna per eludere eventuali controlli. Almeno 9 sono ricoverate in gravi condizioni, e altre 5 persone sono state portate in ospedale. Secondo quanto riporta il sito bulgaro Nova, si tratta di giovani afghani. La polizia sta cercando gli autisti del camion, che sono scappati facendo sparire le loro tracce. I decessi sono stati confermati dai team medici intervenuti sul posto, dove sono arrivati il direttore della polizia metropolitana Kaloyan Miltenov e il procuratore della città di Sofia Iliana Kirilova. Secondo le informazioni di Bnt, i migranti dovevano essere trasportati dall’area del confine bulgaro-turco a Dragoman, e infine all’area di confine con la Serbia.

(Foto d’archivio: cannone ad acqua anti-migranti schierato nel valico di frontiera bulgaro Kapitan Andreevo, che si trova presso la triplice frontiera con la Turchia e la Grecia)