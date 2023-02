Il decreto sui crediti degli incentivi fiscali, cioè dei bonus edilizi, “è una misura d’impatto che si rende necessario per bloccare gli effetti di una politica scellerata usata anche in campagna elettorale e che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini, ma posto alla fine in carico a ciascun italiano 2mila euro a testa. Questo è bilancio di questa esperienza”. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri, nella quale è stato illustrato il decreto approvato dal governo, che prevede lo stop totale agli sconti in fattura e alla cessione di crediti in caso di lavori edilizi.