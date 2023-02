Nel giorno del tavolo tra governo, sindacati e vertici di Stellantis, fuori dal Ministero delle Imprese del Made in Italy la Fiom ha organizzato un’assemblea pubblica con circa trecento lavoratrici e lavoratori dei diversi stabilimenti italiani, per chiedere garanzie sul futuro occupazionale.

“Vogliamo un piano straordinario che ci permetta di tornare a produrre in Italia”, ha rivendicato il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, precisando come “in questo momento nel nostro Paese produciamo meno di 500mila veicoli, ma possiamo produrne 2 milioni. Non si capisce perché l’azienda fa grandi risultati dal punto di vista della finanza, mentre i lavoratori sono in cassa integrazione e, a oggi, non hanno avuto nemmeno gli aumenti salariali”.



rischio esuberi soprattutto tra le aziende dell’indotto e i salari bloccati fanno temere lavoratori e delegati Fiom arrivati da tutta Italia. “C’è molta preoccupazione e forte disagio per quello che negli ultimi due anni sta avvenendo negli stabilimenti. In Stellantis i lavoratori sono scesi ulteriormente a 46 mila, attraverso le uscite incentivate, e quelli che rimangono, sempre più avanti con l’età, vedono peggiorare giorno dopo giorno le proprie condizioni. A Mirafiori, Termoli, Cassino, Pomigliano, Pratola Serra e Melfi si fa ampio utilizzo di ammortizzatori sociali con perdita di salario e in alcuni casi una distribuzione non equa delle giornate lavorative”, si spiega dalla Fiom. E i lavoratori nel corso del presidio confermano i timori: “Ci ritroviamo con circa 1300 persone in cassa, nonostante la produzione della nuova Panda continui a tirare sul mercato, questo è inaccettabile”, si spiega tra i delegati di Pomigliano. A Proprio il continuo ricorso alla cassa integrazione, ilsoprattutto tra le aziende dell’indotto e ifanno temere lavoratori e delegati Fiom arrivati da tutta Italia. “C’è molta preoccupazione e forte disagio per quello che negli ultimi due anni sta avvenendo negli stabilimenti. In Stellantis i, attraverso le, e quelli che rimangono, sempre più avanti con l’età, vedono peggiorare giorno dopo giorno le proprie condizioni. Ai fa ampio utilizzo di ammortizzatori sociali con perdita di salario e in alcuni casi una distribuzione non equa delle giornate lavorative”, si spiega dalla Fiom. E i lavoratori nel corso del presidio confermano i timori: “Ci ritroviamo con circa 1300 persone in cassa, nonostante la produzione della nuova Panda continui a tirare sul mercato, questo è inaccettabile”, si spiega tra i delegati di Pomigliano. A Termoli, dove l’ads Carlos Tavares aveva annunciato un anno e mezzo fa il lancio della gigafactory, i dubbi sul futuro non mancano: “Sono rimasti soltanto gli annunci, tra l’altro ridurre il tutto alla produzione di batterie non è un investimento, quello è soltanto un segmento”, spiega un lavoratore intervenuto in presidio.

“La maggior parte degli stabilimenti non hanno ancora missioni produttive e nuovi modelli e in quelli dove sono stati annunciati investimenti (Termoli, Mirafiori, Melfi) è ancora tutto fermo”, denuncia la stessa Fiom. E anche nelle aziende dell’indotto il mancato arrivo di nuove commesse, così come “la politica di taglio dei costi imposta da Stellantis rischia di ricadere sul salario dei lavoratori e sulla tenuta occupazionale”. Così a rischiare sono aziende come la Lear di Torino e alcuni stabilimenti della Marelli. “In generale, nel 2022 per i lavoratori di tutto il settore automotive sono state 65 milioni le ore di cassa integrazione”, ricostruisce il sindacato.