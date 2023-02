“Qui in Lombardia abbiamo aperto una fase di dialogo con il Movimento 5 stelle che mi auguro che vada avanti. C’è stato molto rispetto da parte del M5s e mi auguro che il dialogo prosegua”. Lo ha detto il candidato alla regione Lombardia, Piefrancesco Majorino, commentando l’esito delle regionali. “Ma soprattutto mi auguro che le tre forze di opposizone si impongano su una cosa – ha aggiunto Majorino – in questa fase storica, quando c’è il turno unico, se non ti unisci vince la destra”.