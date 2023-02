Un attacco hacker ha colpito diversi siti web della Nato nella giornata di domenica. Tra i portali oggetto delle interferenze c’è stato anche quello del quartier generale delle Operazioni Speciali della NATO (Nshq), che è risultato temporaneamente inaccessibile. A confermarlo è stato un portavoce dell’Alleanza Atlantica all’agenzia di stampa tedesca Dpa. L’ipotesi principale è legata a un attacco lanciato dal gruppo di hacker filorusso Killnet.

In alcuni canali Telegram sarebbe comparso anche un messaggio di rivendicazione del gruppo, che avrebbe annunciato l’offensiva Ddos, il Denial of service attack, che avviene coordinando migliaia di tentativi di accesso simultanei a un sito facendo collassare i server. Negli scorsi mesi, dopo l’inizio del conflitto in Ucraina da parte della Russia, Killnet si è resa protagonista di attacchi a diverse istituti europee, compresi i siti del Senato italiano e del Bundestag tedesco.