Ancora una sparatoria nella periferia romana. Questa volta è accaduto a Morena, zona nell’estrema periferia della Capitale, su un tratto di via dei Sette Metri. La sera dell’11 febbraio, un 27enne è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe. L’agguato è avvenuto intorno alle 22: l’uomo, con precedenti penali, è stato raggiunto da almeno due proiettili, uno dei quali si è conficcato a pochi millimetri dalla vena femorale. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico. È rimasta ferita anche una seconda persona: un giovane di 21 anni che si trovava in compagnia del 27enne gambizzato al momento dell’imboscata. Le condizioni dei due non sono gravi.

Gli uomini della mobile sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Sull’episodio sono al lavoro anche gli specialisti della Scientifica. Le indagini degli inquirenti hanno messo nel mirino la criminalità organizzata, attiva da anni in questa zona di Roma. I feriti – si legge su Il Messaggero – non hanno voluto collaborare ma gli investigatori ritengono che alla base dell’agguato ci possa essere un giro di droga di cui i due potevano fare parte.

Si tratta del secondo agguato a colpi di pistola avvenuto in pochi giorni intorno alla Capitale: il 3 febbraio scorso è stato assassinato Fabrizio Vallo, 48enne con precedenti crivellato di colpi nell’androne della sua casa di Ostia.