Alcune vetrine di una filiale del Crédit Agricole sono state spaccate durante il corteo degli anarchici a Milano che protestano contro il 41-bis, regime a cui è sottoposto Alfredo Cospito nel carcere dk Opera. I manifestanti hanno dato subito segni di nervosismo e hanno danneggiato le vetrine di una filiale del Credit Agricole in viale Bligny

Già in via Col di Lana, dove ha proseguito il corteo che sarebbe diretto verso piazzale Lodi, molti esercizi commerciali hanno abbassato le serrande per scongiurare eventuali danni alle vetrine. In testa al corteo, un gruppetto di manifestanti con il volto travisato da caschi e sciarpe. Oltre ai gavettoni d’acqua, sono stati lanciati alcuni fumogeni verso i giornalisti.

In due distinti momenti il corteo di anarchici è entrato in contatto con le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa. Ne sono nati prima dei tafferugli poi una vera e propria carica. Sul luogo degli scontri si contano danni agli arredi dei locali e alle auto in sosta.