Lo zio e i due cugini presenti in Aula, la madre latitante e il padre nelle mani dell’autorità del Pakistan. Il processo per il femminicidio della giovane Saman Abbas è iniziato davanti alla Corte d’assise di Reggio Emilia alla presenza di solo tre dei cinque imputati. A quasi due anni di distanza dalla uccisione della ragazza che si era opposta a un matrimonio forzato e chiedeva di poter decidere per la sua vita, è partito il procedimento che dovrà stabilire che cosa è successo la notte della sua scomparsa. Oltre sessanta le testate giornalistiche accreditate tra stampa e tv, diciotto le associazioni che hanno chiesto di costituirsi parte civile per far sentire la loro vicinanza. I giudici hanno rinviato al decisione al 17 febbraio, quando sarà valutata anche la richiesta che riguarda il papà Shabbar Abbas: la sua posizione è stata stralciata, ma la procura, guidata da Gaetano Calogero Paci, ha chiesto alla Corte che sia consentito il collegamento in videoconferenza. Un passaggio determinante che potrebbe sbloccare la situazione: se fosse accettato salterebbe il legittimo impedimento alla partecipazione; se fosse rifiutato sarebbe processato in contumacia. Nel caso, infine, che fosse liberato su cauzione, sarebbe considerato latitante e quindi assente. Tutte eventualità che permetterebbero di far andare avanti il processo. Intanto, fuori dal tribunale, c’è stato un presidio di attiviste per chiedere una presa di posizione della politica. Perché alla verità giudiziaria, si accompagni una maggiore consapevolezza del bisogno di sostegno e prevenzione per tutte le altre ragazze come Saman Abbas. E perché il clamore mediatico non si esaurisca con la cronaca nera.

Diciotto associazioni che chiedono di costituirsi parte civile – Oggi protagoniste sono state le realtà che vogliono essere riconosciute parte civile del processo. Tra le associazioni che hanno fatto richiesta, e che non sono state contestate dalla difesa, ci sono Trama di Terre e NonDaSola. Trama di Terre è l’associazione di donne native e migranti, fondata a Imola nel 1997, e che dal 2009 è in prima linea contro i matrimoni forzati sul territorio. Negli anni ha dato rifugio e accoglienza a ragazze che scappavano dalle nozze forzate da tutta Italia. “Quasi vent’anni fa”, ha detto la fondatrice Tiziana Dal Pra, “ero a Brescia per il processo di Hina Saleem e il movimento delle donne non c’era. Oggi ci siamo in tante per tutte le altre prima che non abbiamo amato, intercettato, protetto”. Al loro fianco anche NonDaSola, rappresentata da Giovanna Fava, che sostiene le donne sopravvissute alla violenza a Reggio Emilia. Tra chi ha fatto richiesta ci sono poi anche altre associazioni impegnate per i diritti delle donne a livello nazionale e alle quali, la difesa, ha contestata la competenza territoriale: Differenza donna e l’Associazione nazionale unione donne. Ma anche: Senza veli sulla lingua, l’Osservatorio nazionale sostegno vittime, l’associazione Penelope per le persone scomparse, Al posto tuo, Meta, Confederazione islamica italiana, Associazione italiana vittime di violenza, Centro internazionale diritti umani, Alone. Tra le personalità singole invece, si è presentato il fidanzato di Saman Abbas Saqib Ayub tramite l’avvocato. Tra le parti civili già ammesse ci sono il fratello di Saman Abbas, il Comune di Novellara, l’Ucoii (Unione delle comunità islamiche italiane), l’Unione bassa reggiana. In Aula era presente anche la deputata M5s Stefania Ascari, prima firmataria della proposta di legge per dare il permesso di soggiorno temporaneo alle vittime di matrimonio forzato. Insieme a lei anche la senatrice Pd Enza Rando e la consigliera comunale dem a Reggio Emilia e attivista degli Italiani senza cittadinanza Marwa Mahmoud.

Il femminicidio e i punti ancora da chiarire – All’avvio della prima udienza, tutti gli occhi sono già puntati sullo zio di Saman Abbas considerato dagli investigatori l’esecutore materiale dell’omicidio. Danish Hasnain oggi era in Aula come i due cugini: giubbotto smanicato arancione e sguardo attento, ha chiesto varie volte la traduzione di quello che avveniva. Lui nega di aver ammazzato la cugina. E anzi, subito dopo l’arresto di Shabbar Abbas in Pakistan ha iniziato a dire di voler collaborare: il 16 novembre scorso è stato lui ad accompagnare gli investigatori nel luogo dove era sepolta la cugina. Un’area molto vicina alla casa dove vivevano. Poi ha anche insistito per dare un’altra versione dei fatti: ha sostenuto che sarebbero stati i cugini a chiamarlo per chiedere di nascondere il corpo. Ad accusare lo zio però, è il fratello minorenne di Saman che lo ha indicato come esecutore materiale dell’omicidio: sarebbe stato Hasnain a dirgli di averla strangolata. Anche su questo, il processo dovrà fare chiarezza.

Sulla morte di Saman Abbas si sa ancora molto poco. Era la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e la ragazza è uscita di casa con uno zainetto insieme alla madre. Non è mai più rientrata: gli ultimi istanti di vita sono stati catturati dalle telecamere di sorveglianza del casolare di Novellara, dove viveva con la famiglia. Poi più niente. Le ricerche sono iniziate solo il 5 maggio: i carabinieri sono andati a suonare alla porta, ma era già tardi. Le forze dell’ordine sapevano che la situazione era pericolosa. Saman Abbas nel 2020 aveva denunciato la famiglia per maltrattamenti ed era stata allontanata. Poi il rientro. Una delle ipotesi più accreditate dagli investigatori è che volesse riprendere i documenti e sia stata trattenuta. Non si esclude che volesse anche tentare una mediazione perché la madre e il padre accettassero la sua nuova vita. Così non è stato e per questo, sostiene l’accusa, è stata ammazzata.

Non ha mai ammesso le violenze neppure il padre. Che dopo l’arresto è arrivato ad affermare che la figlia è ancora viva. Ma agli atti ci sono le sue parole pronunciate al telefono con il fratello, un mese dopo la scomparsa della ragazza: “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa”. E ancora: “Per me la dignità degli altri non è più importante della mia”. Agli atti è finita anche una fotografia postata su Instagram da Saman Abbas, nella quale si bacia con il fidanzato mai accettato dalla famiglia: quello scatto, dicono gli investigatori, ha fatto scattare l’ultima punizione. Resta infine un enigma il ruolo della madre Nazia Shaheen. Latitante, dal primo maggio 2021 non si hanno sue notizie. Si è parlato di una sua parentela con fonti investigative pakistane che le garantirebbero una protezione, ma non tale da renderla irraggiungibile se si sbloccasse la situazione che riguarda il padre. Il punto è riuscire a convincere le autorità pakistane che si tratta di un processo per un delitto di sangue e non un processo al Pakistan. Questa la premura di chi sta lavorando per il rientro della coppia a livello diplomatico. Un lavoro lungo e, sotto molti aspetti, politico. “Io e tuo padre siamo morti lì”, disse la donna parlando al telefono con il figlio rimasto in Italia. Anche di quella frase, se mai saranno processati, i genitori di Saman Abbas dovranno rendere conto.