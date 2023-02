“Mi spiace che Francia e Germania pensino da sole di poter rappresentare l’Europa. Senza l’Italia non si va da nessuna parte e conto che la Francia e la Germania lo capiscano. Escludere non serve a nessuno e non è intelligente“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo in Piazzale Selinunte a Milano, dove ha commentato l’esclusione della premier Giorgia Meloni dall’incontro tra Zelensky, Scholz e Macron