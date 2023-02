Ha partecipato anche il leader Giuseppe Conte alla quarta tappa del tour d’ascolto che il Movimento 5 stelle della Lombardia sta facendo sulle “tratte maggiormente disastrate del trasporto pubblico”. L’ex premier è salito sul treno regionale delle 7.35 della tratta Vigevano-Milano Porta Genova, una delle più problematiche nel nord Italia. Un viaggio di circa un’ora durante il quale ha avuto occasione di parlare con i pendolari a bordo: “Il settore dei trasporti è uno dei più critici in Lombarda – ha detto Conte – bisogna investire di più su queste infrastrutture”. La Regione secondo Conte “dovrebbe essere all’avanguardia” e invece “sembra in emergenza su tutti i fronti“.

Quella dei trasporti “è una carenza notevole – ha aggiunto – ci sono troppi ritardi e disservizi. E per i pendolari diventa un calvario quotidiano”