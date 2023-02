Donzelli e Delmastro “si devono dimettere immediatamente”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a Milano per partecipare a un incontro sul Bonus 110% torna sulla questione Delmastro-Donzelli e del “caso” scoppiato sulla vicenda dell’anarchico Cospito, ritenendo le loro dimissioni “inevitabili”. Sottolineando che il M5s apprezza la convergenza del Pd sulla mozione di censura ai due esponenti di Fratelli d’Italia, Conte apre anche alle “altre forze di opposizione o che sono nel mezzo e sono incerte sul da farsi” se “si decidono a sostenere le dimissioni”.

“Non è un attacco politico o polemica sterile – sottolinea Conte – si tratta di un sottosegretario che, per ragioni di ufficio, ha acquisito delle informazioni riservate e non divulgabili che servono per prevenire disordini in carcere e agli inquirenti per continuare le investigazioni, quindi assolutamente riservatissime. E lui cosa fa? Le dà al suo coinquilino e compagno di partito perché poi il giorno dopo possa divulgarle alla lettera e attaccare una forza politica di opposizione”. “Ma noi cittadini ci sentiamo garantiti da chi usa informazioni che acquisisce per ragioni di ufficio e le divulga in questo modo per fare lotta politica?”, si chiede il presidente del Movimento 5 stelle.