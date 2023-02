Polemica incandescente a Omnibus (La7) tra il senatore del M5s, Stefano Patuanelli, e il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, sul reddito di cittadinanza.

Il parlamentare meloniano, dopo aver criticato i provvedimenti del governo Conte Uno e Due in materia di lavoro, a partire dal Decreto Dignità, accusa l’ex ministro e il M5s di infarcire di ideologismo le proprie battaglie: “Io posso pure capire le vostre buone intenzioni sul reddito di cittadinanza, però non sono stati creati nuovi posti di lavoro”.

Patuanelli insorge: “Ma guarda che il reddito di cittadinanza non nasce per creare nuovi posti di lavoro, ma per formare”.

“La verità – ribatte Osnato – è che partite da una idea giusta, ma poi vi fate sempre trascinare da bandiere ideologiche”.

“Ma qualcuno ha mai sostenuto che il reddito di cittadinanza doveva creare lavoro?”, incalza Patuanelli.

Il deputato di FdI replica: “Con le vostre bandiere ideologiche, e in particolare nel caso del reddito di cittadinanza, avete prodotto un aumento del lavoro nero e della instabilità, creando uno scompenso che è stato agevolato dalla sinistra con tutte quelle norme del pacchetto Treu. Accusarci poi di voler smantellare il reddito di cittadinanza – continua – non ha senso, perché abbiamo sempre spiegato chiaramente i motivi del suo fallimento. E in campagna elettorale abbiamo detto quello che ora stiamo facendo. Si chiama coerenza. Capisco che nella politica italiana è difficile capire questo concetto”.

Patuanelli commenta: “Secondo Osnato, quella che è coerenza in riferimento alla sua forza politica è invece ideologia per gli altri partiti. Quindi, io potrei dire che è ideologia aver smantellato il reddito di cittadinanza senza dare alcuna alternativa. Io mi chiedo: dal primo agosto 2023 fino al primo gennaio 2024, posto che non c’è in piedi nessun altro strumento – chiede al parlamentare di FdI – chi non ha lavoro come farà a vivere? Ideologia è smantellare in tutta fretta in legge di bilancio uno strumento, che avrà avuto mille difetti ma che sicuramente dava una risposta ad alcune esigenze del paese, senza aver fatto nulla per accompagnare quelle persone che resteranno senza lavoro”.

Il senatore pentastellato rincara: “Ogni volta che mi ritrovo a parlare di questi temi con esponenti del centrodestra, da loro trovo il disegno di un paese formato da persone che non hanno voglia di fare nulla e che vogliono stare col culo sul divano a sbafo dello Stato. Gli italiani non sono questo”.

“Questo l’avete creato voi”, ribatte Osnato.

L’ex ministro menziona le responsabilità delle Regioni nel non aver investito soldi messi a disposizione dal governo Conte per i centri per l’impiego e aggiunge: “A differenza vostra, non vedo gli italiani che stanno sul divano a non fare niente, ma vedo persone che non trovano lavoro per tante ragioni. E non vedo al contempo un piano industriale che crei lavoro”.

Osnato ribatte: “Patuanelli, possiamo anche smetterla con questo terrore per cui dal primo agosto ci sarà gente per strada che morirà di fame. Non sarà così e non era così prima del reddito di cittadinanza. Sappiamo tutti che a breve comincerà la formazione”.