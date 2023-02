FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 30/1 al 5/2/2023

La grande gelata che sta investendo l’Italia in queste ore potrebbe adattarsi anche alla media settimanale delle intenzioni di voto. Cinque partiti rimangono esattamente nella stessa posizione della settimana scorsa alla stessa percentuale, gli altri sono soggetti a piccole fluttuazioni fisiologiche.

Più interessante la valutazione per singolo istituto. Fratelli d’Italia, per esempio, al 29,5% medio è per Emg in trend negativo al 27,5%. La stessa Emg assegna al Partito Democratico (media 15,7%) un croccante 17,7% in contrapposizione al suo dato più basso, quel 14,2% sondato dalla Swg. Il M5S è in trend positivo per tutti gli istituti, però passa dal 18% della precedente media al 17,7% di quella attuale.

Non c’è accordo sul valore del “Terzo Polo” all’8,1% medio ma solo al 7% per Ixè e sopra il 9% per Lab2101. Analogo discorso per la Lega, ferma all’8,7%, che qualcuno vedeva già al 10% quindici giorni fa. Restano in scia Forza Italia (6,9%), AVS-Alleanza Verdi Sinistra (3,8%) e +Europa (2,8%). Si aspettano conferme e variazioni più consistenti dall’esito delle Elezioni Regionali in Lazio e Lombardia e dalla conclusione del Congresso del Partito Democratico.

Fonte: Swg, Emg, Lab2101, Piepoli, Proger Index, Ixè