Era diventato celebre nel 2019 per l’aggressione con un insetticida all’allora cancelliera tedesca Angela Merkel. Nel weekend, Simon Forer, alpinista 32enne di Molini di Tures, frazione di Campo Tures (Bolzano), è stato travolto da una valanga nella zona di Monte Spico, in Alto Adige, ed è deceduto dopo essere rimasto sommerso dalla neve per 6 ore. Il giovane, alpinista esperto, era uscito di casa per un’escursione, ma non era più tornato. A quel punto, i familiari hanno lanciato l’allarme, con i ricercatori che si sono mobilitati nel pomeriggio di venerdì. Dopo ore di perlustrazioni, in serata, il corpo del 32enne è stato ritrovato in fin di vita ed è morto poche ore dopo in ospedale.

Si è poi scoperto che a causare la morte dell’uomo è stata una valanga con un fronte di 50 metri e una lunghezza di oltre 200 metri, con le ricerche che sono state rese ancora più difficili da condizioni meteo non ottimali. Quando lo hanno ritrovato, però, il 32enne era in condizioni molto gravi, ma ancora in vita. È così partita la corsa verso l’ospedale di Brunico, dove però è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Come faceva spesso, l’uomo appassionato di alpinismo era uscito dal lavoro e nel pomeriggio di venerdì si era diretto all’impianto di risalita Seenock. Da qui, stando a quanto ricostruito, ha deciso di deviare oltre la pista battuta per intraprendere la salita con le pelli di foca verso la cima. Intorno alle 16 c’è stato il distacco della valanga che lo ha travolto. L’allarme dei familiari è però scattato alle 19.30, dopo oltre tre ore dall’incidente. Il corpo di Forer è stato estratto dalla neve solo alle 22.30.

Come noto, Forer era interessato anche alla politica, vicino alle posizioni dell’estrema destra, e nell’agosto 2019 si era reso protagonista con altri di un gesto eclatante nei confronti dell’ex cancelliera tedesca: fingendosi un escursionista, era riuscito a eludere la sorveglianza della scorta e a spruzzarle addosso un getto di insetticida. Denunciato e indagato per propaganda e istigazione all’odio, nel luglio 2021, l’inchiesta venne archiviata su richiesta della Procura di Bolzano per la mancata sussistenza di elementi di reato.