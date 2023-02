Sessantratré militari catturati in Ucraina hanno fatto ritorno in Russia, stando alle immagini diffuse il 4 febbraio dal ministero della Difesa di Mosca. Il Ministero ha fatto sapere che il risultato e’ stato raggiunto grazie agli “sforzi di mediazione” degli Emirati Arabi Uniti e che tra i rilasciati c’erano persone di una “categoria sensibile”, senza dare ulteriori informazioni. Hanno fatto ritorno in Ucraina, invece, 116 soldati dell’esercito di Kiev.