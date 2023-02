“Abbiamo in questo momento un problema che molti stanno sottovalutando: lo Stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici in Italia e fuori dai confini nazionali”, attacchi che mirano a indebolire l’istituto del carcere duro, obiettivo “al quale punta anche la mafia”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere Olaf Scholz a Berlino. “Le minacce contro funzionari e politici italiani stanno aumentando” ma in Italia “il dibattito è su un altro livello”, ha lamentato la presidente del Consiglio, richiamando tutti “alla responsabilità”. La presidente del Consiglio ha poi detto di non voler affrontare il caso Donzell-Delmastro. “Non credo sia un tema che interessi alla stampa internazionale e su questo risponderò volentieri domani”