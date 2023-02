Un cameraman, dipendente di un service legato a Mediaset, è stato colpito alla testa da un fumogeno lanciato dai manifestanti anarchici che stanno sfilando in corteo a Milano a favore di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. L’operatore ha riportato una lieve ferita alla testa con fuoruscita di sangue ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sono circa un centinaio i manifestanti scesi in piazza Duca d’Aosta a Milano, nel piazzale davanti alla Stazione Centrale, per il presidio, non preannunciato in Questura e pubblicizzato sui siti di area anarchica, in solidarietà a Cospito, il detenuto in sciopero della fame da oltre cento giorni contro il 41 bis. “Contro il 41 bis, per un mondo senza galere, libertà per tutti e tutte” è la scritta che campeggia sullo striscione esibito. L’appuntamento è il primo dei presidi per Cospito a Milano, il secondo si terrà domani, sabato 4 febbraio, davanti al carcere di Opera