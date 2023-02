E’ stato ritrovato non lontano da casa il bimbo di tre anni scomparso venerdì mattina a Nerano, nel Napoletano. Era in una stradina dietro il ristorante Quattro Passi, in via Vespucci a Nerano (Massa Lubrense), la stessa in cui si trova la casa da cui si era allontanato intorno alle 9. La madre ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri ed erano partite le ricerche, condotte da una squadra del Soccorso Alpino e altre tra cui un unità cinofila molecolare.