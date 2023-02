“Voglio citare le parole che ha detto la presidente Meloni lunedì 30 gennaio: ‘Non ci rassegniamo che ci siano cittadini di serie A e B’ e ‘vogliamo una sola Italia con servizi uguali per tutti’. Bene, ho fatto miei i principi enunciati da Meloni allora” sull’autonomia differenziata. E “sono contenuti nell’articolo uno di questo disegno di legge approvato oggi dal Cdm: unitarietà, uguaglianza e diritti garantiti su tutto il territorio nazionale, superando le diversità”. Lo ha detto il ministro leghista degli Affari regionali e delle autonomie Roberto Calderoli, parlando del ddl sull’autonomia differenziata alla conferenza stampa di presentazione del governo. “L’esistenza di cittadini di serie A e B – ha sottolineato Calderoli – è una realtà, in cui la sperequazione non riguarda solo le differenze tra Nord e Sud, ma anche tra diversi territori: un problema che va risolto e che non può essere attribuito all’autonomia differenziata, ma è frutto di una gestione centralista”.