Il caso di Alfredo Cospito fa surriscaldare gli animi in Parlamento, con un esponente di spicco di Fratelli d’Italia che accusa il Pd di stare coi “terroristi che parlano coi mafiosi“. È bagarre alla Camera dei deputati dopo l’intervento di Giovanni Donzelli, che provoca la reazione dell’opposizione. E viene “scaricato” pure da pezzi della sua stessa maggioranza, come alcuni deputati di Forza Italia e della Lega. Ma pure dal ministro Carlo Nordio, impegnato in mattinata proprio in una conferenza stampa sul caso Cospito. Ma andiamo con ordine.

L’attacco di Donzelli – Mentre l’aula era impegnata sul voto per l’istituzione della commissione Antimafia, l’esponente del partito di Giorgia Meloni è intervenuto, citando il caso dell’anarchico, in sciopero della fame al 41-bis. “Cospito – sono le parole di Donzelli – è un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere. Dai documenti che si trovano al Ministero della Giustizia, Francesco Di Maio del clan dei casalesi diceva, incontrando Cospito: Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, che sarebbe l’abolizione del 41 bis. Cospito rispondeva: Dev’essere una lotta contro il 41 bis, per me siamo tutti ugualì. Ma lo stesso giorno, il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Allora io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi”.

La reazione del Pd: “Commissione giudichi su parole di Donzelli” – Parole che hanno scatenato la reazione del Pd, con l’intervento della capogruppo Debora Serracchiani: “Tutto il gruppo del Pd si iscrive a parlare per dichiarazioni di voto e sugli ordini del giorno sul provvedimento di istituzione della commissione Antimafia per approfondire il tema della lotta alla criminalità organizzata. Sbaglia chi pensa di dividere il Parlamento e il Paese fra i buoni e i cattivi su questo tema. E’ stato un grave errore intervenire in aula come hanno fatto gli esponenti di FdI Donzelli e Foti con parole da respingere nel modo più assoluto. L’unità della lotta alla mafia va salvaguardata, lo dobbiamo alle vittime, lo dobbiamo a chi combatte ogni giorno per sconfiggerla”. Poi Serracchiani, citata direttamente da Donzelli, ha aggiunto: “Il ministro Nordio ha detto le stesse cose affermate dal Pd. Nessuno ha messo in discussione le decisioni della magistratura. Come il ministro, abbiamo parlato di ragioni umanitarie e di salute. Motivi per i quali è stato disposto il trasferimento di Cospito nel carcere di Opera a Milano. Nordio ha compiuto una scelta umanitaria e, lo diciamo a FdI, Nordio non è del Pd”. Poco dopo, Federico Fornaro ha chiesto “l’istituzione di una commissione, secondo il regolamento della Camera, che giudichi la fondatezza dell’accusa di Donzelli, che ha leso l’onorabilità dell’onorevole Serracchiani e del Pd. Al capogruppo Foti dico, Donzelli deve scusarsi”. Pure Enrico Letta è intervenuto in aula per dire: “Il gruppo di maggioranza relativa ha il compito di far si che si trovino percorsi utili per tutti sui temi condivisi. Ma ciò si è interrotto con l’intervento fuori luogo di Donzelli. Mi aspettavo che il capogruppo Foti intervenisse per biasimarlo e invece lo ha difeso. Noi rispettiamo il vostro lavoro, voi rispettate il nostro. Sulla lotta alla mafia il rispetto deve essere massimo”. La stessa Serracchiani è tornata sull’argomento, anche fuori da Montecitorio: “Le parole di Donzelli sono gravissime e hanno contenuto e carattere di rilevanza penale. Visto che Donzelli ha importanti ruoli istituzionali, ci chiediamo se questa sia la posizione del presidente Meloni. Chiediamo alla presidente Meloni di prendere una posizione chiara. Ci dica la presidente Meloni se la pensa allo stesso modo”.

M5s: “Donzelli chieda scusa” – Anche gli altri partiti dell’opposizione hanno attaccato Donzelli. “Se questo dibattito è partito, è partito perchè Donzelli ha approfittato di una dichiarazione di voto per sferrare una accusa durissima a quattro parlamentari. A volte chiedere scusa non è una egnale di debolezza ma semmai di forza. Le sue parole sono assolutamente inaccettabili. Dunque, chieda scusa”, ha detto Vittoria Baldino del M5S. “Sono sconcertato. Non è consentito che uno si alza la mattina e viene qui a fare il comizio. Non è accettabile”, ha detto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Filiberto Zaratti. “Sull’art.1 questo tema non c’entra niente”, gli ha fatto Eco Roberto Giachetti, di Azione-Italia viva. “Ci sono molte ragioni per le quali potremmo invitare l’onorevole Donzelli a vergognarsi – ha attaccato dal Pd Peppe Provenzano – Ne voglio sottolineare due: la prima, che l’intervento che ha appena rivolto e le accuse all’opposizione non c’entravano nulla e la seconda è perché sta sporcando un momento di grande unità che questo Parlamento ha il dovere di costruire sui temi della lotta alla mafia, le chiedo presidente di richiamare l’onorevole Donzelli al rispetto della sua funzione e di noi che siamo in quest’Aula”. Poi l’ex ministro si è rivolto alla premier: “Giorgia Meloni si scusi”.

Mulè si “sfila” dalle parole di Donzelli – A “blindare” l’intervento di Donzelli è arrivato Tommaso Foti, capogruppo di Fdi: “Mi auguro che questa pdl sia licenziata all’unanimità dalla Camera. L’intervento dell’onorevole Donzelli era assolutamente in tema. Alcuni elementi di inquietudine non devono essere soltanto di Donzelli ma di tutta quest’aula perché la saldatura della mafia e l’eversione politica è stata all’attenzione della magistratura”. Non tutta la maggioranza, però, difende Donzelli. Giorgio Mulè, esponente di Forza Italia e vicepresidente di turno a dirigere i lavori d’aula, è intervenuto per sedare la bagarre: “Nel suo intervento l’onorevole Donzelli ha richiamato 4 parlamentari accusandoli di una condotta politicamente al limite. Forse qualche parole sconveniente c’era anche nell’intervento dell’onorevole Donzelli e io non l’ho interrotto. Ha fatto una critica assai aspra nei confronti dell’opposizione nominando quattro deputati e avendo detto che andavano a incoraggiare Cospito nella battaglia”. Anche alcuni deputati della Lega marcano le distanze. “L’intervento di Donzelli è stato assolutamente fuori luogo”. “FdI è ottimo per fare opposizione”, dicono in Transatlantico.

Nordio: “Visite in carcere dovere dei parlamentari” – Ma a marcare le distanze è pure il ministro Nordio. “Le visite in carcere sono un dovere oltre che un diritto dei parlamentari. Escludo in via assoluta che vi siano rapporti tra esponenti del Pd, e non solo del Pd, ma tutti i parlamentari…”, ha detto il guardasigilli. D’altra parte, “è scritto nella legge che i parlamentari hanno sempre diritto di visitare i detenuti, ovviamente nei limiti della sicurezza e di quello che ne segue”. Dunque, “so che è un dovere oltre che un diritto dei deputati controllare… fare queste visite pastorali. Che poi questo possa essere addirittura un veicolo… beh, è ovvio che non lo è”. Il diretto interessato, però, non intende fare passi indietro: “Le scuse? No. Andrò volentieri al giurì d’onore per chiedere al Pd di chiarire le sue parole. Mi auguro che la sinistra italiana che sta balbettando su Cospito chieda scusa agli italiani”.