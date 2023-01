Due auto della polizia locale di Milano sono andate a fuoco nella notte nel parcheggio del comando distaccato di viale Tibaldi. Un gesto doloso, provocato dal lancio di almeno una bottiglia molotov, che ha portato l’indagine in mano alla Digos e al pool antiterrorismo della procura milanese dopo un primo intervento dei carabinieri. Nel parco adiacente al comando, tra l’altro, sarebbero stati trovati anche altri tre-quattro ordigni simili inutilizzati. Al momento il gesto non è stato rivendicato.

Dopo il lancio delle molotov, avvenuto intorno alle 3, è stato informato il pm di turno Rosario Ferracane ed è stato aperto un fascicolo per incendio e danneggiamento, che passerà a breve al dipartimento antiterrorismo, guidato dal procuratore Marcello Viola. Anche se allo stato non risultano rivendicazioni, a detta di chi indaga, il target – considerato tuttavia di “basso livello” – farebbe pensare a un azione degli antagonisti dell’area anarchica per la vicenda di Alfredo Cospito, detenuto al 41-bis e in in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il regime carcerario disposto lo scorso maggio dal ministero della Giustizia.

In procura a Milano – competente su reati commessi contro magistrati di Torino – è aperto anche un fascicolo per indagare sulla busta con proiettile e con la “A” di anarchia recapitata a fine dicembre al procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo, che sostiene l’accusa nel processo davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Torino all’anarchico Cospito e di cui ha chiesto la condanna all’ergastolo e 12 mesi di isolamento. In più una seconda inchiesta è aperta a Milano, sempre sull’area anarchica, e riguarda le urla e gli insulti contro i magistrati, nell’udienza del 19 dicembre del processo a Cospito, con frasi come “fascisti”, “siete degli assassini”, “vergognatevi”, “avete le mani sporche di sangue”, pronunciate da alcuni anarchici in aula.

Proprio a Torino, oggi, si è tenuto un vertice in procura sul caso Cospito e la mobilitazione degli anarchici. Il procuratore capo Anna Maria Loreto e un procuratore aggiunto del pool antiterrorismo hanno incontrato un magistrato della Dna per discutere della situazione. Nulla è trapelato rispetto all’esito del colloquio. A Torino nella notte tra venerdì e sabato è stato incendiato un ripetitore di telefonia mobile nella zona collinare: sul posto è stata trovata una scritta di solidarietà a Cospito.