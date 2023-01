Da detrattore del Pd a suo sostenitore. Con tanto di pugno chiuso in fase di annuncio. L’ex Iena ed ex M5s Dino Giarrusso ha fatto suo il palco dell’evento milanese di Stefano Bonaccini per annunciare il suo ingresso nel partito dem, proprio come sostenitore del candidato alla segreteria Pd. L’europarlamentare, eletto a Bruxelles nel 2019 come volto di punta del Movimento, dopo aver lasciato il partito di Conte a maggio 2022 per avviare un progetto dedicato al Sud, appoggiando Cateno De Luca in vista delle elezioni regionali siciliane per poi distaccarsene solo pochi mesi dopo, approda così nel partito che tanto aveva criticato negli ultimi anni.

“Con grande gioia e orgoglio – ha spiegato Giarrusso – entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo, con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà. Passo al Pd’’. Solo pochi mesi fa, in un’intervista a Il Giornale di giugno 2022, il giornalista parlava così del suo futuro: “Una cosa buona del M5s, era il non essere né di destra, né di sinistra. Non voglio, quindi, prima ancora di iniziare, schierarmi da una parte o dall’altra. Il bipolarismo non ha fatto bene all’Italia e spero che non ci sia più una divisione manichea. Di certo non farò lo zerbino al Pd, come oggi purtroppo molti miei colleghi”. E, a proposito dell’avvicinamento dei 5 stelle ai dem, commentava: “Sono fin troppo appiattiti sulla linea del Pd. Mi hanno contestato perché sostengo un candidato sindaco appoggiato da sette civiche e anche dalla Lega. Qualcuno, però, dimentica che eravamo quelli che dicevamo mai col partito di Bibbiano e che bisognava fare solo due mandati”.

Da Giarrusso sono arrivate anche parole di apprezzamento per Bonaccini, definito “un ottimo amministratore”. “Credo nel progetto di rinascita che Bonaccini in mente”, ha aggiunto, parlandone come di una persona “cresciuta a pane e politica nel senso migliore del termine, nel senso dell’impegno quotidiano e personale, che proviene dunque dal PCI nella regione storicamente meglio amministrata d’Italia”.

Conscio del cambio di casacca certamente non lineare, sempre dal palco, Giarrusso ha sottolineato: “Ho molto criticato il Pd in passato, qualcuno tirerà fuori i meme, ma come si critica ciò a cui si vuole davvero bene, la sinistra e i suoi valori che amo da sempre. Qualcuno può tirare fuori le mie foto giovanili e meno giovanili. ‘Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai’, diceva Francesco De Gregori”, ha aggiunto Giarrusso facendo il gesto del pugno chiuso.

L’europarlamentare si è poi rivolto anche al suo ex partito, il Movimento 5 Stelle: “Non facciamo una battaglia a chi ha un punto in più o in meno. Io ho fatto un passo indietro, posso farne anche due, ma cerchiamo di unirci per fare passi avanti”, ha detto, sottolineando che “è un peccato che in Lazio si vada separati”, perché “si vince solo uniti”.

Qui l’intervento integrale dal palco