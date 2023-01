Gli agenti della Questura di Monza, con i colleghi della polizia ferroviaria, hanno eseguito un fermo per tentato omicidio e tentata rapina a carico di due minorenni che hanno spinto sotto un treno in corsa un ragazzino di 15 anni in stazione, a Seregno (Monza). Il fermo è stato disposto dal pm per i minorenni di Milano, che in Questura ha condotto e diretto le indagini. I due giovani sono stati portati dai poliziotti al Cpa di Torino. È stata una ragazza contesa e un sms “di troppo” a scatenare l’aggressione ai danni del 15enne brianzolo, spinto contro il treno nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, e che ha portato al fermo di due minorenni italiani, di 14 e 15 anni. È quanto emerso dalle indagini partite subito dopo quella che sembrava una rapina violenta e che invece si è rivelata una vera e propria spedizione punitiva nei confronti del 15enne. La vicenda è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 15enne ha riportato un trauma cranico e una distorsione alla caviglia e, per fortuna, non è in pericolo di vita.