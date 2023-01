Cinque ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 22 anni, sono morti nella notte in un incidente avvenuto a Fonte Nuova, comune dell’hinterland di Roma, all’altezza del civico 611 di Via Nomentana. Viaggiavano in sei a bordo di una Fiat 500 che per cause ancora imprecisate si è ribaltata. Secondo quanto si apprende, le cinque vittime erano tre ragazzi e due ragazze, mentre il sesto giovane, gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.30 di questa notte: il gruppo viaggiava in direzione Roma quando, per cause ancora da accertare, il guidatore ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata più volte. Sul luogo dell’incidente è subito intervenuto il personale del 118, insieme ai Carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo: per i cinque ragazzi non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo, mentre il sesto, un 21enne, è tutt’ora ricoverato.

Sull’episodio, la Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che dovranno accertare i motivi per i quali la Fiat 500 si è ribaltata, forse dopo avere urtato contro un palo della luce. Secondo una prima valutazione a causare l’incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l’auto. I tre ragazzi deceduti hanno tutti 22 anni, le due ragazze hanno 18 e 17 anni. Probabilmente alla guida c’era uno dei ragazzi che ha perso la vita, dato che l’auto é intestata alla madre.