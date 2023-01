Scossa di terremoto in Romagna alle 11.45. Secondo l’Ingv ha avuto una magnitudo di 4.1, a una profondità di 19 chilometri. L’epicentro è stato localizzato a Cesenatico. Sono in corso verifiche di eventuali danni. A Cesenatico gli studenti sono stati fatti uscire dalle scuole come annunciato il sindaco Matteo Gozzoli. Insieme alla Protezione civile, sono in corso verifiche sugli edifici e su eventuali danni. Anche a Rimini, dove la scossa è stata avvertita distintamente, i tecnici degli uffici comunali stanno facendo sopralluoghi nelle scuole per verificare la situazione. Dalle prime verifiche, non sono stati segnalati danni a persone o cose. La Sala Situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile è in contatto con le organizzazioni locali e i Comuni.