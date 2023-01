“Vorrei ringraziare la Germania, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per aver preso la decisione” di inviare i loro carri armati in Ucraina, “ma parlando francamente, il numero di carri armati e il tempo di consegna all’Ucraina sono cruciali”. Lo ha affermato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che usa formule diplomatiche per dire quello che diversi analisti esprimono in termini più crudi: con questi numeri Kiev ci farà poco. I carri che dovrebbero arrivare nel paese da Stati Uniti e Germania sono qualche decina, meno di cinquanta in tutto. Per avere davvero un impatto sostanziale nello scontro con la Russia ne servirebbero centinaia, spiegano gli esperti. C’è poi la questione delle tempistiche. Berlino ha parlato di circa tre mesi perché i primi cingolati varchino il confine ucraino. E i Leopard sono i mezzi più pronti all’uso e meno problematici per quanto riguarda la catena logistica per mantenerli operativi e l’addestramento delle truppe. Per gli Abrams statunitensi i tempi di “arruolamento” potrebbero essere ancora più lunghi. L’addestramento della forze di Kiev sui carri armati Abrams “inizierà presto”, ha detto Joe Biden precisando che sono tank molto complessi e che “ci vorrà tempo”. Insomma, prima di maggio non se ne parla.

Le scadenze delle consegne vanno incrociate con quelle di Mosca. Entro marzo – aprile si attende una grande offensiva dell’esercito russo che ha usato questi mesi per riorganizzarsi. Stando così le cose per quella data di carri occidentali, che dovrebbero fronteggiare i T90 russi, non ce ne sarà neanche mezzo. “Ho discusso con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg un ulteriore consolidamento dei partner per il sostegno dell’Ucraina, in particolare l’ampliamento della coalizione dei carri armati e lo sblocco di tipi qualitativamente nuovi di armi”, scrive su Twitter il presidente ucraino . La guerra è anche contro il tempo.