“Siamo molto preoccupati. Guardate, il terreno sta franando e sopra il traffico prosegue“. Ci troviamo in Irpinia, a Caposele, in provincia di Avellino, dove a causa delle forti piogge dei giorni scorsi un fondovalle, sopra il quale passa proprio il viadotto della Fondo Valle Sele, è interessato da una frana. Un cittadino ha denunciato, con un video, quanto sta accadendo. L’Anas ha fatto sapere di aver effettuato subito un’ispezione, a seguito della quale è risultato che non ci sono criticità sul ponte: “Lungo la strada statale 691 Fondo Valle Sele – si legge in una nota – insistono diversi ponti e viadotti e nessuna di queste opere d’arte presenta criticità che possano minarne la stabilità. In particolare, nella giornata di domenica scorsa (22 gennaio), il personale di Anas ha effettuato un’ispezione sul viadotto in questione, in particolare sulla campata di scavalco alla ex SS165 in corrispondenza del km 22,200 della SS691. L’approfondimento eseguito da Anas – prosegue la nota – ha interessato sia la parte inferiore che quella superiore dell’impalcato, oltre alle fondazioni delle pile, evidenziando smottamenti localizzati di tipo superficiale dei terreni sottostanti due delle pile dell’opera – le cui strutture sono fondate su pali di fondazione profondi – non connessi in alcun modo con la stabilità del viadotto, poiché tali fenomeni (occorsi per effetto di ‘ruscellamenti’ dovuti alle insistenti e abbondanti piogge dell’ultimo periodo) avevano coinvolto soltanto i terreni vegetali superficiali, non interessando nessun elemento di fondazione del viadotto, né causando cedimenti sulle strutture”.

Per tali ragioni, l’ispezione di Anas si è conclusa senza la necessità di istituire alcuna limitazione al transito sul viadotto (chiusura al transito, istituzione del limite di portata dei mezzi, restringimento della carreggiata stradale, etc.), poiché la struttura non risulta in alcun modo compromessa dai fenomeni di smottamento verificatisi.

Si rammenta infine che tutte le opere d’arte di Anas sono oggetto di procedure standardizzate di controllo che prevedono ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio ed un’ispezione tecnica più approfondita una volta all’anno; sulla base di questo processo continuo di ispezioni e controlli viene tra l’altro programmato il piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Azienda e tale viadotto non ha mai presentato criticità tali da richiedere alcun intervento profondo.

Video Facebook/Donato Gervasio